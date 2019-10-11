Жители Рамзая отрезаны от города из-за размытой дороги

Жители отдаленной улицы в селе Рамзай Пензенской области весной и осенью становятся буквально оторванными от муниципалитета и всех социально значимых объектов. Дорогу, которая проходит по их улице, размывают дожди. Боясь увязнуть в грязи, местные перестали водить детей в садик и пользоваться личными автомобилями. В местной администрации даже не рассматривают возможность ремонта дороги, а на вопрос что делать, только разводят руками.

Резиновые сапоги - обязательный предмет гардероба в селе Рамзай. На улице Мокшанцева они есть в каждом доме, причем по несколько пар для каждого члена семьи. Проехать на машине по дороге невозможно, поэтому приходится пробираться пешком. Правда, и это мало спасает. Можно увязнуть в грязи и в сапогах, поэтому дошколята не посещают детский сад, а пожилые люди не могут добраться до магазина.

«Вообще не выходим. Чем дальше идешь, тем глубже. Машину из-за этого продали, потому что не можем проехать, стала ломаться. «Скорую» вызываем, она вязнет в грязи. Проблема в город за продуктами или в поликлинику доехать», - рассказала жительница села Рамзай Замира Войтенко.

Чуть подальше начинается более-менее приличная дорога, кое-где даже проглядывает асфальт. Его испортили, когда в Рамзае прокладывали новый водопровод. Жители с улицы Мокшанцева уже не первый год обращаются в администрацию сельсовета и получают один и тот же ответ - средств в бюджете нет.

«Без областных программ на строительство за свой бюджет в четыре миллиона мы не можем построить дорогу. Стоимость одного квадратного метра в асфальте - 1700 рублей, в щебне - 800. У вас там 2 километра 200 метра, это восемь тысяч квадратных метров, на это нужно 12 миллионов рублей», - сказал глава администрации рамзайского сельсовета Владимир Шалимов.

Хотя, как утверждает сам глава администрации, дороги в Рамзае ремонтируются и довольно активно. За восемь лет в муниципалитете реконструировали 24,5 километра дорог, в том числе - по региональным программам, предусматривающим софинансирование работ. И ни разу за это время участок дороги по улице Мокшанцева не вошел в план ремонта или строительства, но это, как утверждает чиновник, не вина администрации.

«Выделяли деньги, решали депутаты. Там делали, где больше население по улицам», - рассказал Владимир Шалимов.

Местные чиновники не в силах повлиять на решение депутатов. Однако частично решить проблему, не без помощи районной администрации, все же удалось. В ближайшее время часть дороги остыпят щебнем. Как быть остальным, вопрос по-прежнему остается открытым.

«Думаю, что мы будем обращаться и дальше для того, чтобы была возможность поучаствовать в федеральных программах, но администрация говорит, что их нет», - сказал местный житель Дмитрий Кузнецов.

Последней инстанцией, куда обратились жители улицы Мокшанцева в Рамзае, стал губернатор Пензенской области. Люди готовы идти и дальше, писать в прокуратуру и задействовать другие административные ресурсы, пока дело не сдвинется с мертвой точки.