Жители села Ермоловка требуют провести экспертизу разваливающегося дома

Жители одного из домов села Ермоловка в Пензенском районе забили тревогу. Люди боятся, что скоро окажутся заживо погребенными в своих же квартирах. Двухэтажный дом, в котором они живут, буквально трещит по швам. Недавно там обрушился козырек одного из подъездов. После этой коммунальной аварии жильцы обратились в редакцию телеканала «Экспресс», ведь пока местная власть игнорирует их просьбы о помощи.

Вопросом «кто будет отвечать, если у меня упадет балкон, крыша?» теперь задается каждый житель дома №3 по улице Лесной в селе Ермоловка. Визита главы сельской администрации они ждали давно. Просьбы были услышаны спустя день после того, как в доме рухнул козырек над входной дверью в подъезд.

«В 12.20 я пошла за пенсией на почту, в 12.25 дошла до поворота, и козырек упал прямо при мне. Если бы не задержалась, чтобы дочке деньги отдать, то грохнулся на нас», - рассказала жительница разваливающегося дома Вера Киселева.

Жильцы сразу позвонили в администрацию. Через сутки упавший козырек увезли на тракторе. Местные утверждают, что это единственный случай за последние десять лет, когда власть откликнулась на их просьбу. Все это время жители двухэтажки пытались добиться капитального ремонта, а в ответ слышали только обещания.

«Они не отвечают на письма, но много обещают, что пришлют комиссию, которая признает дом аварийным, все сделают, но никто не приезжает», - сказала жительница дома №3 по улице Лесной села Ермоловка Любовь Шашлова.

«Недавно вступила на этот пост, по возможности решаем проблемы. Сначала необходимо провести экспертизу дома, по этому вопросу процесс уже запущен», - рассказала глава администрации ермоловского сельсовета Лариса Можаева.

Переоценить масштаб коммунальной проблемы сложно. То, что дом аварийный - видно невооруженным глазом. На фасаде двухэтажки - огромные трещины, вода затопила подъезды. По словам жильцов, дом не ремонтировали более 20 лет.

«Когда наступают холода, вода уже накапливается до уровня второй ступеньки и замерзает, хоть на коньках катайся. Если дверь закроем, то не выйдем из дома», - сказала жительница села Ермоловка Надежда Агапова.

Не лучше ситуация и летом. В период дождей в подъездах постоянно стоит вода. Фундамент просел, из-за этого дом разрушается и снаружи, и изнутри.

«Лестница еле-еле держится, отходит от дома, пришлось доску положить. Из некоторых квартир съехали люди, потому что невозможно жить», - рассказала жительница дома №3 по улице Лесной Валентина Суслова.

Съехать из разваливающегося дома мечтают, пожалуй, все. На втором этаже жизнь не лучше. У двухэтажки постоянно протекает крыша. Ее ремонтируют как могут, но этого хватает ненадолго. От сырости прогнили стены и потолки, обои постоянно отклеиваются.

Проводить в доме хоть какие-то работы, по мнению всех жильцов, уже поздно. Уверены, что дом нужно признать аварийным, а людей в срочном порядке необходимо переселять, иначе может случиться трагедия.