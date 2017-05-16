Жители с. Липяги пожаловались Белозерцеву на отсутствие дорог

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16 мая 2017, 19:04Общество
Из года в год – плохие дороги. С одной и той же проблемой жители разных районов Пензенской области решили обратиться напрямую к губернатору. Иван Белозерцев провел личный прием граждан в администрации Железнодорожного района Пензы.
Проблема плохих дорог хорошо знакома жителям села Новые Забалки Городищенского района. Наталья Дрозродецкая и ее односельчане, а также жители окрестных населенных пунктов вынуждены платить больше тысячи рублей, чтобы добраться до районного центра. Дорога плоха настолько, что общественный транспорт к ним не ходит.
«Я отношусь к селу Новые Забалки, но у нас есть еще пять населенных пунктов. Проживают 619 человек, из них - 86 детей дошкольного и школьного возраста, но там еще есть и подростки», - рассказала местная жительница.
Поездка в Городище уже стала роскошью, попуток нет, поэтому приходится откладывать деньги на такси. Губернатор дал поручение дороги к селам привести в порядок, в 2017 году частично, а уже в следующем там может появиться новый асфальт. Проблема с общественным транспортом тоже должна решиться в ближайшее время.
«Мы часть дороги до Шнаева сделаем в щебеночном исполнении. На следующий год мы будем заниматься проектами. Районная администрация под контролем министерства будет готовить проектно-сметную документацию и межевание этой дороги», - рассказал Иван Белозерцев.
Жительница Лунинского района Людмила Ерхан пришла к главе региона с похожей проблемой — отсутствием дорог. В селе Липяги не могут дойти до магазина, чтобы на набрать в сапоги грязи и воды.
«Нужно от одной остановки до следующей полностью сделать засыпку. У нас же было три года тому назад - родники засыпали, а до нас опять не дошли. У нас все дороги плохие, до церкви», - пожаловалась она.
Слова жительницы села расходятся с комментариями руководства Лунинского района. По поручению губернатора чиновники проверят, какова ситуация на самом деле.
Свои трудности есть и у жителей села Подгоренки Сердобского района. От районного центра его отделяют три километра, но добираться приходится в объезд.
«Весной и осенью во время дождей транспорт не проходит. Магазина в деревне нет, обслуживает частная автолавка. Естественно, в распутицу она не проезжает. Люди остаются без хлеба, без необходимых продуктов», - сказал житель села Подгоренки Борис Рется.
Жители села предлагают построить короткую дорогу.
Все прозвучавшие в ходе приема обращения граждан взяты губернатором под личный контроль.
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