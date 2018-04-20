Жители Пензы выясняют, кто должен убраться за зданием прокуратуры

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20 апреля 2018, 17:06Общество
Жители Пензы дискутируют в «Жалобной книге», выясняя, кто должен убрать мусор в районе прокуратуры Октябрьского района.
По мнению автора жалобы, уборкой мусора на заброшенной территории у прокуратуры Октябрьского района должна заниматься местная власть.
«Неужели замусоренная территория в городе никому не принадлежит? Если никому не принадлежит - ни предприятиям, ни ЖЭУ, - значит, собственник – город. Жители платят налоги, почему за наши деньги никто не убирает эту территорию, только ждут когда люди сами уберутся один раз в год в субботник», - написал он.
Однако ряд горожан в комментариях к обращению отметил, что привести в порядок эту территорию, действительно, должны жильцы, которые оставляют там мусор.
«Сами жители пусть и убирают, кто же там мусорит? Стыдно должно быть всем, кто там живет», - отметил один из горожан.
«Вместо того чтобы строчить жалобы, собрались и вышли бы на уборку территории всем домом и не ждали, когда вам наведут порядок», - добавила пензячка.
«Уборка мусора - это борьба с последствиями, но не с причиной. Бороться нужно с людьми, которые умышленно захламляют наш город. Это идет из семьи. Такое воспитание. Таких людей не напрягает жизнь в грязи. Когда это понимаешь, то пропадает желание опять идти за них убираться. Люди все равно этого не оценят. И на следующий год будет все то же самое», - написал «Гость».
Чтобы разобраться в вопросе, редакция направила обращение в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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