В Пензе 26 ТСЖ получат гранты на благоустройство дворов

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13 июля 2017, 19:04Общество
Жители Пензы готовы и хотят заниматься благоустройством своих дворов. На участие в конкурсе социально-значимых проектов, которые направлены на развитие территориального общественного самоуправления, в 2017 году подали 50 заявок. 26 победителей, которые получат грант до 300 тысяч рублей, определены. Многие уже пустили средства в дело и теперь их дворы смело можно назвать образцовыми.
Ребятишек во дворе дома №27 по улице Бородина - как в парке развлечений в выходной день. На детской площадке играют и малыши, и школьники. Новые игровые элементы жители установили за свой счет.
«Колоссальная работа проведена ТСЖ, непосредственно председателем, компетентная работа. Двор за последние годы очень сильно преобразился», - отметила жительница дома №27 по ул. Бородина Екатерина Бычкова.
«Все замечательно, главное, чтобы безопасно было, и детям нравилось. Мы не в этом дворе живем, но приходим сюда играть», - добавила жительница г. Пензы Вероника Смирнова.
В современную и красивую площадка превратилась всего несколько месяцев назад. До этого, по словам местных жителей, сюда мало кто заглядывал. Она была мало пригодна для детского и семейного отдыха, притом, что дому - всего пять лет.
«Была старая горка, абсолютно не приспособленная для катания. Она была небезопасная, территория за домом не асфальтирована и находилась в ужасном состоянии», - заметила председатель правления ТСЖ «Сапфир» Зарина Рыбалкина.
Придомовую территорию тоже удалось привести в порядок. Жильцы оформили заявку на городской конкурс социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, и выиграли грант на укладку асфальта.
«Давно у всех зрело мнение, что нужно заасфальтировать эту часть дороги, и городская администрация проводила конкурсы по софинансированию наших желаний», - сказал житель дома №27 по ул. Бородина Владимир Шлома.
«Средства собственников должны составлять не меньше 30% от общей стоимости. Администрация города вложила 200 тысяч рублей, а остальные 271 мы заплатили за счет собственных средств», - сообщила Зарина Рыбалкина.
Конкурс городская администрация проводит с 2015 года. За три года от горожан поступило более 130 самостоятельно разработанных проектов, больше половины из них реализовано. В 2017 году гранты получат около 30 товариществ собственников жилья и территориальных общественных самоуправлений.
«Большинство направлены для детей: обустройство детских игровых и спортивных площадок, затем благоустройство придомовой территории, асфальтирование дороги, установка лавочек, урн, обустройство автостоянок», - пояснил начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации г. Пензы Светлана Чернецова.
Ежегодно на благоустройство территорий из городского бюджета выделяется шесть миллионов рублей. Пензенцы с улицы Бородина уверены: эта победа в конкурсе - не последняя. В планах у жителей - смонтировать освещение, довести до ума детскую площадку и обустроить зону для пожилых людей.
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