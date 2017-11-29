Жители Пензы смогут вернуть часть средств, потраченных на отопление

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29 ноября 2017, 19:59Общество
В Пензе установили дополнительную меру социальной поддержки в виде льготной оплаты услуги отопления. Право на соцвыплату получили жители более 200 многоквартирных домов. Какие именно это дома и на какую сумму рассчитывать людям, сообщили на пресс-конференции в городской администрации.
Теперь платить придется меньше. Несколько сотен жителей Пензы смогут вернуть часть своих средств, потраченных на отопление. Компенсация составит 20% от ежемесячно начисляемой суммы на протяжении всего отопительного сезона. Право на соцвыплату имеют граждане, проживающие в одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домах, которые отапливаются ресурсоснабжающими организациями, чей тариф превышает средний показатель по городу - 1690 рублей за одну гикокаллорию, в Пензе 234 таких дома.
«Эта категория была выбрана в связи с тем, что у жителей, проживающих в подобных домах, норматив на отопление наиболее высокий, а помимо этого, отсутствует возможность установки приборов учета тепловой энергии для того, чтобы считать по факту. Зачастую жители этих домов платили больше, чем средняя квартира в Пензе», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Компенсацию назначают только при отсутствии задолжности по оплате коммунальных услуг. Для оформления выплаты нужно обратиться в районные отделы социального управления Пензы.
«Обратиться он может либо единожды по окончанию отопительного сезона - это для удобства гражданина, либо ежемесячно или за два, три месяца и так далее», - сказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.
При оформлении соцвыплаты необходимо предъявить документы: паспорт, свидетельство о праве собственности или договор найма, а также коммунальные счета, квитанции об оплате и реквизиты лицевого счета. Крайний срок подачи заявления на назначение компенсации - 1 июля 2018 года.
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