17 октября 2018, 13:36Общество

Жители Пензенской области смогут проверить здоровье без записи

В медучреждениях Пензенской области 20 октября пройдет акция «Время проверить здоровье» (0+).

«Без предварительной записи проверить здоровье приглашают врачи поликлиники №5 Пензы, Нижнеломовской межрайонной больницы, Пензенской и Колышлейской районных больниц», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пензенцев ждут врачи общей практики, хирург, ревматолог, невролог, психотерапевт, офтальмолог, эндокринолог. Можно будет сделать необходимые анализы и пройти флюорографию, маммографию, ультразвуковую диагностику и ЭКГ.

Акция пройдет с 8.00 до 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/3982/

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