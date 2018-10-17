Жители Пензенской области смогут проверить здоровье без записи

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17 октября 2018, 13:36Общество
В медучреждениях Пензенской области 20 октября пройдет акция «Время проверить здоровье» (0+).
«Без предварительной записи проверить здоровье приглашают врачи поликлиники №5 Пензы, Нижнеломовской межрайонной больницы, Пензенской и Колышлейской районных больниц», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Пензенцев ждут врачи общей практики, хирург, ревматолог, невролог, психотерапевт, офтальмолог, эндокринолог. Можно будет сделать необходимые анализы и пройти флюорографию, маммографию, ультразвуковую диагностику и ЭКГ.
Акция пройдет с 8.00 до 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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