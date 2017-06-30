Жители Пензенской области попросили помощи у Леонида Левина

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30 июня 2017, 19:29Общество
Беседа с глазу на глаз с народным избранником - это возможность решить наболевшие вопросы. Депутат Государственной Думы Леонид Левин провел в Пензе личный прием граждан. Его общественная приемная открылась по новому адресу.
Помогать пензенцам будут на новом месте. Общественная приемная депутата Государственной Думы Леонида Левина теперь располагается в Пензе по адресу: Некрасова, 24.
«Это место удобное с точки зрения доступности. Практически 15 минут от вокзала. В этом здании и рядом находятся много других государственных муниципальных органов власти, с которыми по работе мне постоянно приходится взаимодействовать. Надеюсь, что этот процесс будет еще более эффективным для жителей Пензенской области», - сказал депутат.
На личный прием пензенцы пришли с особыми надеждами. Они уверены, что народный избранник поможет решить наболевшие вопросы. Александра Максяшева обратилась к Леониду Левину с просьбой отремонтировать дорогу между селами Головинщино и Кочетовка Каменского района. Ранее пенсионерка уже просила о помощи депутата, и тогда вопрос был решен положительно.
«Три миллиона рублей с вашей помощью нам было выделено, но, к сожалению, этих денег хватило ровно на половину», - поделилась Александра Максяшева.
Леонид Левин пообещал рассмотреть все возможные варианты решения проблемы и помочь закончить ремонт сельской дороги. С точно такой же проблемой на прием пришла и Валентина Прошкина. Женщина просила отремонтировать автодорогу в поселке Монтажный. Народный избранник также взял проблему на карандаш.
На сегодняшний день в общественную приемную Леонида Левина поступило более тысячи обращений. Около 80% были решены положительно.
Помимо личного приема в Пензе Леонид Левин также продолжит ежемесячно встречаться с жителями районов области. Принцип работы депутата - прямой диалог с гражданами.
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