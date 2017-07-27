Жители Пензенской области получат сертификаты на 110 млн рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июля 2017, 14:03Общество
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в текущем году выделено на ее реализацию свыше 110 млн рублей из бюджетов всех уровней. На эти средства будет выдано 180 сертификатов.
По поручению Ивана Белозерцева в Пензенской области подвели итоги реализации гражданами своих жилищных прав в первом полугодии. Результаты обсудили на селекторном совещании в региональном правительстве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«По состоянию на 1 июля участникам подпрограммы предоставлено 175 сертификатов (97,2% от общего количества) на общую сумму 106,9 млн рублей», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
На предоставление регионального вида поддержки – социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка – в этом году в бюджете области заложено 284 млн рублей. Это 865 жилищных сертификатов, порядка 400 из них на сегодняшний день реализовано.
Наиболее эффективно данная работа проводится в Башмаковском, Иссинском, Камешкирском, Мокшанском, Шемышейском, Спасском, Сосновоборском районах. В данных муниципальных образованиях реализовано свыше 60% выданных сертификатов.
Председатель регионального правительства Николай Симонов заслушал доклады представителей тех районов, которые не заявились на участие в жилищных программах этого года, а также имеющих низкий процент освоения средств.
«Итог зависит от того, насколько ответственно руководство района относится к этой работе, если глава занимается вплотную, то там есть результат», – уточнил он.
Председатель регионального правительства напомнил о поручении губернатора проводить адресную работу с получателями субсидий.
«Надо взаимодействовать с каждым, чтобы меры поддержки были реализованы, и граждане улучшили свои жилищные условия», – сказал Николай Симонов.
Он поручил провести аналитику использования средств поддержки по всем районам за последние три года. Информация о целях, на которые направлены субсидии и сертификаты, позволит принимать наиболее эффективные управленческие решения в дальнейшем.
Также он распорядился проанализировать, по каким причинам граждане не реализуют своевременно свое право или вообще отказываются от поддержки.
«Посмотрите, а есть ли у вас в муниципальном образовании возможность приобрести жилье по приемлемой цене, или участники программы вынуждены искать его в другом городе», – добавил он.
27 июля 2017, 19:27В Пензенской области 20000 человек занимаются скандинавской ходьбой
27 июля 2017, 19:23Пензенский «Дизель» готовится к первенству Юниорской хоккейной лиги
27 июля 2017, 19:19В Пензе состоится автопробег ко Дню ВДВ
27 июля 2017, 19:15В Пензенской области в результате аварии скончался мужчина
27 июля 2017, 19:08Спортблок: водные виды спорта, футбол
27 июля 2017, 17:59В Пензе проверили лесопарковые зоны
27 июля 2017, 17:36В Пензенской области разыскивают Григрия Кольцова
27 июля 2017, 17:01Пензененский фридайвер нашел труп на дне Волги