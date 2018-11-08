Жители Пензенской области могут лично повлиять на формирование бюджета

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 ноября 2018, 14:03Бизнесновости
В Пензенской области проходит публичное обсуждение (0+) проекта бюджета на 2019 год. До 12 ноября любой житель региона на сайте Законодательного Собрания может оставитьпредложения по законопроекту.
С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте ЗакСобра или регионального минфина. Публичные слушания (0+) состоятся 13 ноября в региональном парламенте, начало – в 11 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 ноября 2018, 19:47В Пензе почтили память сотрудников МВД, которые погибли при исполнении
08 ноября 2018, 19:44В Пензе прошел ежегодный фестиваль национальных автономий
08 ноября 2018, 19:37Кузнечанин стал победителем первенства и кубка России по автомоделизму
08 ноября 2018, 19:21В Пензе прошел форум для представителей малого и среднего бизнеса
08 ноября 2018, 19:18В Пензе стартовал международный фестиваль австрийской музыки
08 ноября 2018, 19:12На телеканале «Экспресс» стартует перезапуск проекта «Одноклассники»
08 ноября 2018, 19:07Юные пензенские балерины выступят с артистами из Москвы
08 ноября 2018, 19:03Губернатор оценил новую площадку для хранения сахарной свеклы