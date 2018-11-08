08 ноября 2018, 14:03Бизнесновости

Жители Пензенской области могут лично повлиять на формирование бюджета

В Пензенской области проходит публичное обсуждение (0+) проекта бюджета на 2019 год. До 12 ноября любой житель региона на сайте Законодательного Собрания может оставитьпредложения по законопроекту.

С проектом бюджета можно ознакомиться на сайте ЗакСобра или регионального минфина. Публичные слушания (0+) состоятся 13 ноября в региональном парламенте, начало – в 11 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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