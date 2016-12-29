29 декабря 2016, 14:35Общество Жители Пензенского и Бессоновского районов сообщили о продаже «левого» алкоголя В Пензенской области продолжает работать горячая линия по борьбе с нелегальным алкоголем.

По данным областного правительства, 28 декабря по телефону 30-64-03 позвонили жители Пензы, Пензенского и Бессоновского районов. Полученная информация систематизируется и передается в полицию, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Сообщить о нарушениях закона при реализации спиртсодержащей продукции можно также на горячую линию минсельхоза Пензенской области 56-33-08», - отметили в пресс-центре.

С начала месяца пензенцы позвонили 80 раз. Месячник по пресечению незаконного алкоголя продлится до 5 января 2017 года.

Общество

просмотров 87