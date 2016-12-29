Жители Пензенского и Бессоновского районов сообщили о продаже «левого» алкоголя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2016, 14:35Общество
В Пензенской области продолжает работать горячая линия по борьбе с нелегальным алкоголем.
По данным областного правительства, 28 декабря по телефону 30-64-03 позвонили жители Пензы, Пензенского и Бессоновского районов. Полученная информация систематизируется и передается в полицию, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Сообщить о нарушениях закона при реализации спиртсодержащей продукции можно также на горячую линию минсельхоза Пензенской области 56-33-08», - отметили в пресс-центре.
С начала месяца пензенцы позвонили 80 раз. Месячник по пресечению незаконного алкоголя продлится до 5 января 2017 года.
29 декабря 2016, 19:59Пензенский «Зенит» провел последний в году тренировочный сбор
29 декабря 2016, 19:53Белозерцев вручил награды отличившимся пензенцам
29 декабря 2016, 19:48В Пензенском драмтеатре работает почта Деда Мороза
29 декабря 2016, 19:41Как метеозависимым пензенцам облегчить свое состояние
29 декабря 2016, 19:35Пензенские пенсионеры получат 5 тыс. руб. отдельно от пенсии
29 декабря 2016, 19:27Кузнецкие аграрии планируют еще больше увеличить урожайность
29 декабря 2016, 19:21Белозерцев вручил ключи от 28 новых «скорых»
29 декабря 2016, 19:11Лучшие кузнечане удостоились премии главы администрации