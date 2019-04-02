Жители новых домов в Ахунах не могут несколько лет подключить газ

В нескольких километрах от центра Пензы, в микрорайоне Ахуны, люди вынуждены жить так, будто цивилизация от них невероятно далеко. Построив дома, они не могут подключить газ. Проблема возникла еще в 2016 году. Тогда ее пытались урегулировать мирным путем и даже нашли выход - подключиться к газопроводу, который идет по территории санатория имени Володарского. Согласие дал директор лечебно-профилактического учреждения. Однако в 2018-м новое руководство здравницы отказалось идти навстречу жителям без объяснения причин.

Семья Трапезниковых бывает в новом доме раз в неделю, чтобы проверить, как свежий ремонт перенес холода, и забрать платежки за коммунальные услуги. Только в графе «электроэнергия» сумма - порядка 15 тысяч рублей. Комнаты приходится отапливать при помощи электрического котла. Уже не первый год семья не может подключить газ.

«Нет возможности ни готовить, ни отапливаться, также горячая вода отсутствует. Здесь все оборудовано, готово, но переехать не можем из-за неподключенного газа», - сказала жительница Пензы Елена Трапезникова.

Вместе с ней в такой же ситуации оказались еще около 30 семей. Все они строили дома и постепенно подключали коммуникации. Только вот с газом дело сразу не заладилось: сначала жители по очереди обратились к собственнику небольшой газораспределяющей станции, которая расположена в нескольких метрах от домов. Но большинству в подключении отказали без объяснения причин. Тогда граждане отыскали другой вариант: обратились к руководству санатория имени Володарского, газовая труба которого пролегает в километре от жилых домов.

«Написал туда заявление. Директор его подписала. На основании этого мы стали закупать трубы, документацию заказали, это обошлось в копеечку», - рассказал житель Пензы Виктор Карташов.

Получив согласие от руководства санатория в 2016 году, жители начали покупать и подключать оборудование. После того, как все почти было готово, руководство санатория, которое обновилось, выступило с заявлением: «Настоящим сообщаем о том, что вышеупомянутое согласие является незаконным ввиду того, что выдано с нарушением прав и законных интересов ЛПУ «Санаторий им. Володарского» и с превышением прежним генеральным директором санатория должностных прав и обязанностей, возложенных на него уставом санатория и трудовым договором».

Иными словами, документ, который в октябре 2018 года получили собственники домов, аннулировал любые принятые до этого соглашения. Неожиданно возникшую проблему попытались обсудить с руководством санатория, но, по словам людей, с них начали требовать деньги.

«Всегда менялись суммы. Мы ходили несколько раз в санаторий, где с нас требовали то 200 тысяч, то миллион. Они сами не могли определиться, сколько взять. На последней встрече сказали, что посчитают и озвучат окончательную сумму, но позже мы получили письмо о том, что они отозвали ранее выданное согласие», - сказал житель Пензы Андрей Никитин.

Сейчас жители трех десятков домов намерены обратиться с коллективным заявлением в суд. Пензенцы считают, если руководство санатория не идет на встречу, не объясняет причин неожиданного отказа, то теперь оно должно компенсировать потраченные средства на покупку и установку сетей газопровода.