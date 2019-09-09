Жители нескольких пензенских районов на сутки останутся без воды. СПИСОК

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09 сентября 2019, 15:06Общество
В Пензе с 8 часов утра 12 сентября до 8 часов 13 сентября остановят работу насосной станции водопровода «Сурский Водозабор».
В пресс-службе «Горводоканала» уточнили, что это необходимо для ремонта оборудования и для замены запорной арматуры на разводящей сети водопровода.
Так, без воды останутся жители Арбеково, Терновки, ГПЗ-24, Согласия, Тепличного, а также улиц Окружной и Российской.
«ООО «Горводоканал» рекомендует всем жителям перечисленных районов заранее подготовиться к отключению и запастись водой. Ресурсоснабжающей организацией также будет организован подвоз технической воды», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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