Жители нескольких пензенских районов на сутки останутся без воды. СПИСОК

В Пензе с 8 часов утра 12 сентября до 8 часов 13 сентября остановят работу насосной станции водопровода «Сурский Водозабор».

В пресс-службе «Горводоканала» уточнили, что это необходимо для ремонта оборудования и для замены запорной арматуры на разводящей сети водопровода.

Так, без воды останутся жители Арбеково, Терновки, ГПЗ-24, Согласия, Тепличного, а также улиц Окружной и Российской.

«ООО «Горводоканал» рекомендует всем жителям перечисленных районов заранее подготовиться к отключению и запастись водой. Ресурсоснабжающей организацией также будет организован подвоз технической воды», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».