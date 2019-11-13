Жители Мокшанского района узнали о поддержке начинающих бизнесменов

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов рассказал жителям Мокшанского района о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован президентом Владимиром Путиным.

Одна из главных задач проекта - увеличение численности предпринимателей и поддержка бизнеса. Всего на его выполнение в регионе до 2024 года планируют направить более 2 млрд рублей. В 2019 году объем финансирования составил 612,3 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Одним из направлений нацпроекта является расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию», - сказал Сергей Капралов.

Он добавил, что для этого в 2019 году микрофинансовая гарантийная компания «Поручитель» докапитализирована на 357 млн рублей. Это позволило расширить линейку финансовых продуктов для экспортно-ориентированных предприятий, женского и молодежного предпринимательства, а также для начинающих собственное дело. В настоящее время «Поручитель» предлагает ставки по микрозаймам до 6,5%.

Сергей Капралов также напомнил о льготном продукте «8,5%», реализуемом всеми ведущими банками, действующими на территории региона. Так, с начала года пензенским компаниям выдали кредитов более чем на 4 млрд рублей.

Кроме того, министр экономики рассказал мокшанцам о создании по инициативе губернатора Ивана Белозерцева регионального фонда поддержки предпринимательства, который оказывает все виды государственной поддержки, начиная от консультирования, регистрации ИП или юридического лица до вывода на экспорт. Отмечается, что услугами фонда уже воспользовались почти 2000 предпринимателей и физических лиц, пишет ИА «Пенза-Пресс».