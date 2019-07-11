Жители Мокшанского района рассказали губернатору о проблемах

Как сообщает пресс-центр облправительства, две жительницы села Нечаевка обратились к Ивану Белозерцеву с вопросом обеспечения водой в летний период.

По словам главы администрации района Николая Тихомирова, проблема водоснабжения решается оперативно, и оснований для ввода режима ЧС нет. На сегодняшний день работают две скважины, и водоснабжение стабильное.

«Необходимо решать вопрос с подачей воды на перспективу. Нужно уточнить, на чьем балансе находятся сети, перевести скважины в муниципальную собственность, взять все на контроль и обеспечить работу резервных скважин. Готовьте проектно-сметную документацию. Находите технические решения, а финансово мы поддержим. У нас есть областная программа, из регионального бюджета на решение вопроса с обеспечением водой жителей сел выделено в этом году более 100 млн рублей», - рассказал губернатор.

Другая жительница Нечаевки попросила о помощи в постановке на учет для получения жилья как сироте, а также в выплате детских пособий. Иван Белозерцев поручил министру труда, социальной защиты и демографии Алексею Качану оказать содействие в оформлении всех необходимых документов.

Жительница села Успенское попросила отремонтировать участок дороги между ее населенным пунктом и Нечаевкой. По словам министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева, в этом году участок от моста будет заасфальтирован, на всем протяжении дороги (около 7 км) проведут обеспыливание.

Представитель родительского комитета школы №1 в Мокшане попросила решить вопрос с ремонтом кровли.

«У нас сложилась экономия, в бюджете деньги на эти работы заложены», - заверили в региональном минобре.

Житель села Елизаветино рассказал, что после весеннего паводка пострадал мост через реку Мокша, требуется его капитальный ремонт.

«Все мосты включены в программу капитального ремонта, до 1 августа указанный мост приведут в порядок, сделают текущий ремонт», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».