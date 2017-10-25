25 октября 2017, 13:34Общество Жители Лунинского района обратились с просьбами к губернатору Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел прием граждан в Лунинском районе.

Руководитель местного общества охотников и рыболовов Сергей Смагин обеспокоен состоянием плотины на ручье Гольцовка в рабочем поселке Лунино, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Пруд существует около 40 лет, в результате эксплуатации произошла просадка железобетонных труб, вода размывает плотину. Воду частично спустили, чтобы избежать наводнения. Очень просим по возможности оказать содействие в ремонте плотины», - обратился он к губернатору.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин сообщил главе региона, что гидротехническое сооружение, которое находится на балансе районной администрации, было признано аварийным в 2015 году. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта составлена, работы запланированы на 2019-2020 годы, сообщает пресс-центр облправительства.

«В этом году мы строим плотину в Башмаковском районе, в следующем – в Белинском, затем на очереди - Лунино. В мае 2018-го будем защищать проект по капитальному ремонту плотины на Гольцовке, чтобы получить деньги из федерального бюджета на его реализацию», - доложил Александр Москвин.

«Такие проблемные вопросы возникают в каждом районе области. Постепенно мы приводим гидротехнические сооружения в порядок. Вопрос с плотиной в Лунино взят на контроль. До начала капитального ремонта, возможно, реально починить часть оборудования. Я дам поручение зампреду областного правительства Дмитрию Семенову, курирующему эту отрасль, выехать на место и оценить, что можно сделать прямо сейчас», - сказал Иван Белозерцев.

Татьяна Гришина обратилась к губернатору от имени всех жителей села Липовка, имеющих детей и внуков, с просьбой об обустройстве детской площадки.

«Включайтесь в проект по формированию комфортной городской среды, готовьте проектно-сметную документацию. До 1 июня 2018 года детская площадка должна быть», - поручил губернатор главе администрации Лунинского района.

Жительница села Ломовка Лидия Сармина сообщила главе региона, что ее односельчане готовы участвовать в программах по благоустройству.

«Мы просим, чтобы нам уличное освещение вдоль дороги сделали и водонапорные башни починили. Включите нас в соответствующие программы, мы и сами вложим средства по возможности», - сказала она.

«Установка светоточек в Ломовке запланирована на 2019 год, но участок возле школы сделаем раньше, в 2018-м. Что касается водоснабжения, в Пензенском регионе работает областная программа по обеспечению населения водой. Глава администрации района должен сделать проектно-сметную документацию и представить заявку на ремонт водонапорных башен или строительство новых. Деньги будут выделены из областного бюджета на условиях софинансирования из бюджета муниципального образования. Готовьте проект, мы его поддержим», - подытожил Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/25/9451714

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