28 марта погибших при пожаре в Кемерово вспоминали и в городе Кузнецке Пензенской области. В храме Равноапостольного Князя Владимира прошла панихида. Помолиться пришли многие горожане, люди ставили свечи и несли живые цветы.

Жители Кузнецка скорбят по погибшим в Кемерово



28 марта погибших при пожаре в Кемерово вспоминали и в городе Кузнецке Пензенской области. В храме Равноапостольного Князя Владимира прошла панихида. Помолиться пришли многие горожане, люди ставили свечи и несли живые цветы.

«Есть много того, что надо поправить в наших законах, но больше всего надо поправлять в душах людей. Каждому нужно сделать выводы и не допустить повторения этой трагедии», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Многие кузнечане глубоко переживают трагедию в Кемерово. Во время богослужения многие не сдержали слез. Сергей Златогорский поблагодарил всех за неравнодушие, солидарность и молитвы.