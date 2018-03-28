Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 марта 2018, 19:36Общество
28 марта погибших при пожаре в Кемерово вспоминали и в городе Кузнецке Пензенской области. В храме Равноапостольного Князя Владимира прошла панихида. Помолиться пришли многие горожане, люди ставили свечи и несли живые цветы.
Жители Кузнецка скорбят по погибшим в Кемерово
28 марта погибших при пожаре в Кемерово вспоминали и в городе Кузнецке Пензенской области. В храме Равноапостольного Князя Владимира прошла панихида. Помолиться пришли многие горожане, люди ставили свечи и несли живые цветы.
«Есть много того, что надо поправить в наших законах, но больше всего надо поправлять в душах людей. Каждому нужно сделать выводы и не допустить повторения этой трагедии», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
Многие кузнечане глубоко переживают трагедию в Кемерово. Во время богослужения многие не сдержали слез. Сергей Златогорский поблагодарил всех за неравнодушие, солидарность и молитвы.
28 марта 2018, 19:36Жители Кузнецка скорбят по погибшим в Кемерово
28 марта 2018, 19:31В Пензе планируют открыть ресурсный класс для детей-аутистов
28 марта 2018, 19:28В Пензе оценили готовность к паводку
28 марта 2018, 19:23В Пензенской области начались проверки соцобъектов
28 марта 2018, 19:19В Кузнецке на реке Труев появятся пять спасательных постов
28 марта 2018, 19:16В Пензе прошла панихида по погибшим в Кемерово
28 марта 2018, 19:14Пензенские коммунальные службы уничтожают сосульки
28 марта 2018, 19:09Пензенские общественники провели рейд по торговым центрам