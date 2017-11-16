16 ноября 2017, 19:39Общество Жители Кузнецка обустроили двор за счет федеральной программы В городе Кузнецке Пензенской области завершены работы по благоустройству. В 2017 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приведены в порядок территории 20 многоквартирных домов. По этому случаю жители нескольких многоэтажек устроили в своих обновленных дворах масштабные праздники.

Жителям дома №60 по улице Победы удалось обустроить прилегающую территорию, не потратив при этом ни копейки личных средств. Недавно здесь уложили новый асфальт, установили бордюры и лавочки. О том, что еще пару месяцев назад двор многоэтажки выглядел малопривлекательно, сейчас уже ничего не напоминает.

«Территория была в ужасном состоянии. Детей выносили из подъездов на руках, потому что было много воды, особенно после дождей и в оттепель. Решили попробовать, рады были очень, потому что мы никогда бы на эту дорогу не собрали средств», - рассказала председатель ТСЖ Ольга Казакова.

Заявка местного ТСЖ на участие в федеральный программе «Формирование комфортной городской среды» была одобрена по всем критериям, в том числе - по высокому проценту оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь жильцов дома №60 ставят в пример другим.

«В 2018 году программа будет продолжаться. У всех есть шанс привести свои дворы в порядок за счет федеральных средств», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На празднике двора местных жителей радовали народные творческие коллективы, для детей организовали подвижные игры. В адрес представителей подрядной организации прозвучало немало теплых слов.

Теперь руководство ТСЖ строит планы по дальнейшему обустройству двора. Впрочем, всех секретов довольные кузнечане пока не раскрывают.

Общество

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