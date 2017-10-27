Жители Кузнецка должны уплатить налоги до 1 декабря

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27 октября 2017, 19:46Общество
В октябре жители Кузнецка Пензенской области начали в массовом порядке получать налоговые уведомления. До 1 декабря нужно уплатить налоги: на землю и имущество, а также транспортный налог. Все нюансы, связанные с уплатой налогов, были разъяснены на брифинге в администрации Кузнецка.
Жители Кузнецка могут пополнить бюджет города примерно на 50 миллионов рублей. Такова расчетная сумма поступлений от уплаты кузнечанами налога на имущество физических лиц и земельного налога. Как известно, 100% этих налогов, согласно закону, остаются в городской казне. Куда конкретно будут направлены средства налогоплательщиков, решат власти.
«Уведомление в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса должно быть получено плательщиком не позднее, чем за один месяц до наступления срока уплаты налогов, он в 2017 году единый – 1 декабря», - пояснила заместитель руководителя межрайонной ИФНС №1 по Пензенской области Ольга Нилова.
Распечатка налоговых уведомлений завершена. Они переданы в отделения почтовой связи. И теперь от оперативности почтовиков зависит, как скоро уведомления будут доставлены налогоплательщикам. В случае если уведомление не дошло до адресата или в нем указаны неверные сведения, жителей просят обращаться в налоговую инспекцию.
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