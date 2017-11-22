22 ноября 2017, 19:04Общество Жители Кривозерья просят отремонтировать дорогу Жители частного сектора в микрорайоне Кривозерье в Пензе обратились в редакцию телеканала «Экспресс». Люди требуют капитального ремонта дороги во втором проезде 40 лет Октября. По словам местных жителей, дорожные работы там не проводили более 30 лет. Сейчас улица больше похожа на полосу препятствий - повсюду глубокие ямы и бугры.

Если ходить, то только в резиновых сапогах. Если ехать на вездеходе. Так можно охарактеризовать состояние дороги во втором проезде 40 лет Октября. Глубокие ямы - буквально на каждом шагу. Больше всех от бездорожья страдают мамы с колясками и пенсионеры.

По словам местных жителей, последний раз ремонт здесь проводили при советской власти, в начале 80-х. Время дорогу не пощадило. Тревогу жители забили в 2015-м. Обращались в городскую администрацию, там пообещали выделить средства и провести необходимые дорожные работы. Однако вскоре сменилось руководство мэрии, и о проблеме в Кривозерье забыли. Люди напомнили, они снова обратились к городским властям и им снова не отказали в помощи. Правда, новое предложение по ремонту жителей не устроило.

«Весной нам предложили, чтобы мы частично оплатили дорогу - 50 на 50. От двух миллионов - миллион выделяет администрация, миллион с наших 20 домов, но не все же отдадут эти деньги», - рассказала жительница Пензы Татьяна Вирясова.

С дорожной проблемой местные пытались справиться и самостоятельно. В 2016 году дружные соседи сообща засыпали ямы щебенкой, которую, кстати, закупили на средства из городского бюджета по решению пензенских депутатов.

Однако щебеночного ремонта хватило не надолго - до первых сильных дождей. Люди не видят других вариантов - здесь необходимо проложить асфальт. Причем, это нужно не только местным жителям, которые, как говорят, всего лишь оказались заложниками ситуации. Дорога проездная - она соединяет улицы Кривозерье и 40 лет Октября.

В городском департаменте ЖКХ жителям частного сектора предложили отсыпать дорогу асфальтобетонным гранулятом. Для этого необходимо подать заявку в районную администрацию.

«После подачи заявки, районной администрацией данная дорога будет включена в реестр на ремонт на 2018 год. При благоприятных условиях, когда мы начнем ремонтировать ее, привезут гранулят, разровняют, уложат и укатают», - пояснил заместитель начальника департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

В этом случае от людей никаких вложений не требуется. Теперь жители должны решить, соглашаться ли им на такой вариант решения проблемы.

Общество

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