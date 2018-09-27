Жители Камешкирского района пожаловались губернатору на дороги и связь

Учебное учреждение капитально отремонтировали, полностью заменили кровлю и систему отопления. Модернизирован и образовательный процесс. Классы оснащены всем необходимым оборудованием. На уроках ребята с помощью QR-кодов и дневника школьника Пензенской области изучают историю региона. А еще занимаются робототехникой, создают научные проекты.

Иван Белозерцев отметил, что сделано немало, но поручил заново продумать в классах систему освещения. Кроме того, необходимо привести в порядок прилегающую к школе территорию.

В пришкольном ФОКе «Маяк» губернатор воспитанникам местной футбольной секции вручил комплекты мячей, а в завершении визита в район провел личный прием граждан. Так, Елена Алькаева попросила помочь с приобретением специализированной инвалидной коляски для ребенка, так как стандартные быстро приходят в негодность, а также отремонтировать дорогу на улице Рабочей. Для того чтобы погулять с ребенком, коляску приходится нести несколько десятком метров до ближайшего заасфальтированного участка, что под силу не всем местным женщинам. Иван Белозерцев обещал помочь с решением каждой проблемы.

«Должна быть грамотно подготовлена проектная организация. Там, кроме их жилого дома, есть еще граждане, поэтому надо делать дорогу. В 2019 году нам выделяют серьезные деньги, будем экономить, но давайте сделаем все необходимое», - сказал Иван Белозерцев.

С дорожной проблемой к главе региона обратилась и жительница села Мордовский Камешкир Надежда Татарьяшкина. Два года назад велись дорожные работы, однако остались участки, требующие ремонта. Один из них - отрезок дороги между селами Нижняя Елюзань - Мордовский Камешкир, протяженностью - семь километров.

«Надо понимать, какую сумму закладывать. Решайте по проектно-сметной документации, откладывайте деньги, проводите конкурс. Нужно все сделать, пройти экспертизу, и тогда мы отремонтируем дорогу», - призвал глава региона.

Также вопросы жителей Камешкирского района касались предпринимательской деятельности, стабильной сотовой связи и интернета. Все вопросы, озвученные во время личного приема населения, рассмотрят специалисты соответствующих министерств и ведомств.