Жители Камешкирского района пожаловались губернатору на дороги и связь

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 сентября 2018, 19:06Общество
В рамках рабочей поездки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Камешкирский район. Глава региона проверил качество ремонта школы в селе Русский Камешкир и провел личный прием граждан.
Учебное учреждение капитально отремонтировали, полностью заменили кровлю и систему отопления. Модернизирован и образовательный процесс. Классы оснащены всем необходимым оборудованием. На уроках ребята с помощью QR-кодов и дневника школьника Пензенской области изучают историю региона. А еще занимаются робототехникой, создают научные проекты.
Иван Белозерцев отметил, что сделано немало, но поручил заново продумать в классах систему освещения. Кроме того, необходимо привести в порядок прилегающую к школе территорию.
В пришкольном ФОКе «Маяк» губернатор воспитанникам местной футбольной секции вручил комплекты мячей, а в завершении визита в район провел личный прием граждан. Так, Елена Алькаева попросила помочь с приобретением специализированной инвалидной коляски для ребенка, так как стандартные быстро приходят в негодность, а также отремонтировать дорогу на улице Рабочей. Для того чтобы погулять с ребенком, коляску приходится нести несколько десятком метров до ближайшего заасфальтированного участка, что под силу не всем местным женщинам. Иван Белозерцев обещал помочь с решением каждой проблемы.
«Должна быть грамотно подготовлена проектная организация. Там, кроме их жилого дома, есть еще граждане, поэтому надо делать дорогу. В 2019 году нам выделяют серьезные деньги, будем экономить, но давайте сделаем все необходимое», - сказал Иван Белозерцев.
С дорожной проблемой к главе региона обратилась и жительница села Мордовский Камешкир Надежда Татарьяшкина. Два года назад велись дорожные работы, однако остались участки, требующие ремонта. Один из них - отрезок дороги между селами Нижняя Елюзань - Мордовский Камешкир, протяженностью - семь километров.
«Надо понимать, какую сумму закладывать. Решайте по проектно-сметной документации, откладывайте деньги, проводите конкурс. Нужно все сделать, пройти экспертизу, и тогда мы отремонтируем дорогу», - призвал глава региона.
Также вопросы жителей Камешкирского района касались предпринимательской деятельности, стабильной сотовой связи и интернета. Все вопросы, озвученные во время личного приема населения, рассмотрят специалисты соответствующих министерств и ведомств.
27 сентября 2018, 19:56Гражданин Узбекистана скрывался от миграционной службы в Пензе
27 сентября 2018, 19:48В Пензе стартовал фестиваль, направленный на развитие событийного туризма
27 сентября 2018, 19:46В Пензе подвели итоги летней оздоровительной кампании
27 сентября 2018, 19:41В ТЦ Пензы провели акцию, посвященную Всемирному дню сердца
27 сентября 2018, 19:38Пензенский Союз садоводов России подарил школе в Заре саженцы деревьев
27 сентября 2018, 19:31В Пензе проходит первенство области по плаванию
27 сентября 2018, 19:28Губернаторская симфоническая капелла откроет новый сезон в День музыки
27 сентября 2018, 19:16Пензенские предприниматели будут сотрудничать с Андижаном