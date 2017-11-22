Жители Камешкирского района пили непроверенную воду

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22 ноября 2017, 13:02Общество
Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения сельскими поселениями требований законодательства о водоснабжении в Камешкирском районе Пензенской области.
«По ее результатам прокуроры установили, что в четырех поселениях не определили гарантирующие организации по обеспечению населения холодной водой и водоотведением, также не осуществлялся контроль качества воды, соответствующую информацию не размещали на официальном сайте муниципального образования», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В связи с этим в комитеты местного самоуправления внесли четыре представления. По результатам их рассмотрения четыре должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, были заключены договоры на проведение регулярных проверок качества воды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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