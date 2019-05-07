07 мая 2019, 16:36Общество

Жители Каменки ищут хозяина бездомному породистому псу

В городе Каменка Пензенской области местные жители нашли собаку породы русская борзая.

«Друзья мои, давайте поможем пристроить гражданина Собакина? Имени не знаю, порода - русская борзая. Живет несчастный зверок на окраинных улицах, радуется сыру, куриным головам и, наверное, каше», - написал местный житель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь добавил, что пес может не выжить в таких условиях. О том, как помочь собаке, либо забрать ее домой, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/wall41887630_3351?w=wall41887630_3351

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