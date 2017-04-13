13 апреля 2017, 19:02Общество Жители Иссинского района недовольны мусором на улицах Месяц, который был отведен на то, чтобы очистить регион от зимнего мусора, подходит к концу. К 22 апреля по поручению губернатора все районы Пензенской области должны быть приведены в надлежащий вид. Однако в некоторых селах к благоустройству еще не приступили. Жители Иссинского района жалуются на местных представителей власти.

Месячник по благоустройству в Пензенской области завершается. Однако в селе Бекетовка Иссинского района - ни намека на порядок. При въезде в населенный пункт первое, что попадается на глаза, - помойка. Кто виноват, и кому убирать - неизвестно.

«Что же делать, люди так к этому относятся. До этого не было такого, а сейчас бардак стал, у своих домовладений некоторые еще убираются», - сказал местный житель Николай Никишин.

Возле жилых домов действительно более-менее чисто. Убираются как во дворах, так и на улицах, иначе оштрафуют.

Но некоторым не помешала бы помощь местной власти. Екатерине Матвеевне 90 лет, она - ветеран войны. Живет одна уже два года: муж умер, дети уехали в другую страну. Порой, признается, с кровати встать тяжело, а приходится брать грабли и очищать улицу.



«Никакая власть. Проедут, иногда даже «здравствуй» не скажут, не то чтобы спросить, чем помочь. Никому мы не нужны», - пожаловалась Екатерина Киткина.

Жалуются на местную власть и жители села Уварово. Их волнует состояние кладбища.



«Здесь свалка, это же убирать надо! Разве так можно на кладбище», - возмутилась жительница с. Уварово Тамара Сухова.



Границы кладбища в селе Уварово определяются не только забором, но и скоплением мусора. Здесь - бутылки, пакеты, старые венки. И кто должен убирать этот беспорядок - вопрос, который требует ответа.



Журналисты телеканала «Эксперсс» обратились в администрацию Уваровского сельсовета. Как оказалось, председатель сейчас находится в отпуске. По словам одной из сотрудниц, время для масштабной уборки на кладбищах еще не пришло. Работа по благоустройству там запланирована ближе к Пасхе.



«Ежегодно все специалисты собираются, и убираем это все. В пятницу будет санитарный день, будем убирать. В том году очень большая работа по кладбищам была проведена. В Уварово ограждение было произведено, еще в плане - ворота поставить», - рассказала специалист администрации Уваровского сельсовета Ольга Филимонова.



Что касается села Бекетовка, то и там от помойки вскоре избавятся, как заверили съемочную группу телеканала «Экспресс». Как только полностью сойдет снег, собираются нанять технику и вывезти мусор. Всем одиноким старикам Иссинского района, говорят, помогают волонтеры. Наверное, до Бекетовки они просто еще не доехали.

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