Жители и гости города приняли участие в фестивале «ВелоПенза»

В уникальном байк-парке «Ласточка» собрались любители экстремального спорта. Там прошел фестиваль «ВелоПенза». Его участниками стали не только местные велосипедисты, но и гости из соседних регионов. Им предложили преодолеть проложенную по лесу 20-километровую трассу. Доехать до финиша спортсменам не помешала даже ненастная погода.

Дождливая погода, установившаяся в выходные, сделала экстремальные заезды в байк-парке «Ласточка» еще более опасными. Чтобы доехать до финиша, участникам приходилось время от времени останавливаться и очищать колеса велосипедов от прилипшей грязи. По словам Виктора Щелокова, для него это не проблема. В фестивале «ВелоПенза» он участвует четвертый год, а за рулем - и того больше. Начинал с малого, а теперь готов состязаться в одной из самых тяжелых дисциплин - эндуро.

«Здесь не очень скользко, прямые трамплины, не нужно поворачивать», - рассказал он.

Преодолеть дистанцию как можно быстрее - главная цель каждого участника. Однако без сноровки и физической подготовки сделать это вряд ли удастся.

Кросс-кантри - одно из самых популярных направлений у постоянных участников «ВелоПензы». В 2019 году к гонке присоединилось немало спортсменов из других регионов. Им предстояло преодолеть дистанцию около 20 километров.

По итогам состязаний победителей определили в каждой дисциплине. Все участники соревнований получили грамоты и памятные призы.