25 октября 2017, 19:31Криминал Двое бессоновцев не прошли испытание медными трубами В селе Грабово Пензенской области неизвестные проникли на территорию завода и пытались украсть трубы из цветного металла. Однако добыча оказалась слишком тяжелой. Скрыться с награбленным злоумышленники не успели.

Испытание медными трубами оказалось не по зубам жителям Бессоновского района. Двое молодых людей проникли на охраняемую территорию завода в Грабово. И вынесли от туда то, что плохо лежало — несколько медных труб.

Чтобы унести с территории завода тяжелые медные трубы, пришлось проявить не малую ловкость. Металл злоумышленники выносили через дыру в кровле здания склада. Воришки успели утащить пять труб весом более 100 килограммов. Едва донесли добычу до машины, как их поймали сотрудники полиции.

«По подозрению в совершении данного преступления была установлена причастность двух жителей Бессоновского района. Один из которых 1988 года рождения, другой 1996 года рождения. Один из них ранее привлекался за совершение кражи и грабежа», - сообщил начальник следственного отдела УМВД России по Бессоновскому району Алексей Шокоров.

Похищенные трубы у злоумышленников изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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