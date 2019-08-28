Ученые предположили, что у Балаково - пензенские корни

Историческая связь между городами Балаково Саратовской области и Городищем Пензенской области теснее, чем кажется. Работая в государственном архиве древних актов, балаковский краевед-любитель нашел документальное подтверждение тому, что жители Городища в XVIII веке основали деревню на берегу Волги, которая спустя столетия превратилась в город.

С правого берега Волги открывается величественный вид на Балаково - город с населением почти 200 тысяч человек. Саратовских краеведы, изучавшие историю населенного пункта, долгое время считали, что его основали старообрядцы, которых по манифесту императрицы Екатерины Великой начали переселять на окраины государства. Однако эту общепринятую версию подверг сомнению местный краевед Юрий Каргин. Изучая документы, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов, он нашел ревизии податного населения, датированных 1762 годом.

Найденный документ указывал на то, что первопоселенцами в этих местах были вовсе не старообрядцы, а выходцы с территории современной Пензенской области. Там, в частности, говорилось: «Оные крестьяне из объявленного села Юлова Городища на ту землю перешли по указу реченного монастыря властей».

«Сюда переселилось 30 с лишним семей. Это была достаточно большая деревня. На правом берегу было много скота, а там - заливные луга, на которые жители выезжали, скашивали траву», - рассказал Юрий Каргин.

Этот факт находит подтверждение и у пензенских историков. В 2016-м Михаил Сергеевич Полубояров издал труд на 800 с лишним страниц обо всей области. В нем дается ссылка на те же архивные фонды, и делаются аналогичные выводы.

«Между 1747 и 1764 годами Новоспасский монастырь переселил около 90 ревизских душ крестьян Юлова Городища на левый берег Волги, где они основали деревню Булакову, ныне город Балаково Саратовской области. Таким образом, его основателями являются городищенцы», - сказал Михаил Полубояров.

«Когда была составлена выписка, их уже туда переселили. У историков принято, что нельзя судить по одному документу, поэтому нужно было искать более ранний. Михаил Сергеевич как опытный исследователь предположил, что нельзя обойтись только 1762 годом», - рассказал председатель региональной общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Таким образом, на данный момент ясно одно: что к основанию деревни Булаковки, которая за полтора столетия выросла до размеров города, прямое отношение имеют жители пензенского Городища. Свет на то, когда точно начался процесс переселения, могут пролить документы, хранящиеся в архиве. Пока эта краеведческая тема ждет своего исследователя.