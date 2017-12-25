Жители дома на улице Бородина устроили народные гуляния

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25 декабря 2017, 19:16Общество
Новый год - не только семейный праздник. Жители одного из домов в микрорайоне Арбеково Пензы знают, что чем больше людей, тем веселее. Уже несколько лет подряд они украшают елку и встречают Новый год всем двором.
Из каждой квартиры, из каждого подъезда дома №27 по улице Бородина жители выходят с новогодней мишурой и елочными игрушками. Все вместе соседи украшают главный символ праздника, который в их дворе уже, кажется, наступил. Возле нарядной зеленой красавицы собралась целая толпа, все встречают Деда Мороза.
После приветствия все, как полагается: песни, стихотворения, танцы и хороводы вокруг елки. В стороне не остался никто. Конечно, самыми активными были дети. И даже просто наблюдать за таким действом было одно удовольствие.
«Мы, честно говоря, не ожидали увидеть объявление о том, что будет елка для детей. Детей у нас во дворе достаточно много. Праздник им понравился. Естественно, это детям очень понравилось, и, я смотрю, практически все вышли и все довольны. Правда, холодно, это же праздник, это же Новый год», - сказал житель дома №27 Дмитрий Шалолашвили.
Народные гуляния устраивают уже четвертый раз перед Новым годом жители дома № 27 по улице Бородина устраивают уже четвертый год подряд. К ним присоединяются и соседи из ближайших многоэтажек. Многие признаются, что без такой дружеской встречи уже не представляют зимних праздников.
«Для наших жителей это очень важно, потому что они ждут этого. И когда мы думаем - может не стоит проводить в этом году, а нужно ли сейчас, елок то везде полно, но все приходят, спрашивают, а будет ли у нас елка? Поэтому мы понимаем, что, наверное, это необходимо, потому что формируется корпоративный дух нашего дома», - рассказала председатель ТСЖ дома №27 Зарина Рыбалкина.
После хороводов и конкурсов пришло время подарков, детям Дед Мороз принес игрушки и сладкие угощения.
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