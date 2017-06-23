23 июня 2017, 15:30Общество Жители дома на ул. Суворова своими силами благоустроили двор Благоустроить двор своими силами - вполне реально. Это доказали пензенцы, живущие на улице Суворова. Неравнодушные жители привели в порядок придомовую территорию, а также обустроили детскую площадку.

Жители дома на улице Суворова, 155 внимательно следят за порядком в своем дворе. Активисты каждый день выходят на уборку территории. Летом еще и заботятся о клумбах около подъездов. Помощь местным дворникам жильцы оказывают добровольно и с большим удовольствием.



«Как правило, еще бывает вандализм, мы все исправляем, где заметим. Собираем окурки, начинаем работать с цветочками», - пояснила жительница дома Ирина Мельниченко.



Жители посадили яркие и ароматные цветы под своими окнами и установили во дворе арт-объекты собственного изготовления. Следят и за безопасностью на придомовой территории: на въезде есть шлагбаум, пешеходные дорожки огорожены.

Вплотную заняться своим двором местные жители решили около пяти лет назад. С тех пор постоянно привносят в его внешний вид что-то новое и с трепетом вспоминают, как все начиналось.



«Когда были молодые, до этого как-то не доходили. Работа, дети - некогда было. А на пенсию ушли, голова уже не стала работать, а ноги и руки работают. Одни начали подъезд украшать свой, и мы тоже», - рассказала местная жительница Нина Крупкина.

Жители Суворова, 155 без ложной скромности считают свой двор образцовым. Они уверены: облагородить территорию около дома может каждый, было бы желание.

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