Жители Цыганского поселка стали охотнее гасить долги

С начала 2018 года жители Цыганского поселка в Октябрьском районе Пензы добровольно погасили долги на общую сумму около восьми миллионов рублей. Этому, в частности, посодействовали профилактические рейды, которые регулярно проводят судебные приставы. Добиться такого внушительного результата удалось благодаря сотрудничеству должников с правоохранителями.

В Пензе представители цыганской общины охотно идут с правоохранительными органами на контакт, говорят, что узнавать о задолженности напрямую даже удобнее. Кстати, долги, в основном, по налогам, коммунальным услугам и штрафам ГИБДД.

Если исполнительное производство было все-таки возбуждено, то после погашения задолженности необходимо предоставить квитанцию или справку судебным приставам. К частым визитам должники, кажется, привыкли и уже настроены не так враждебно, как ранее.

«Вполне достаточно одного-двух, максимум трех приставов по ОУПДС [порядок деятельности судов]. Конфликтные ситуации не возникают. Если же в ходе исполнительного производства у людей возникают вопросы, то решаем их на месте. При выявлении долга, он незамедлительно оплачивается», - прокомментировала судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела УФССП России по Пензе Станислава Кирьякова.

Напомним, что с начала 2018 года в управлении ФССП России были отменены квитанционные книжки, и теперь судебным приставам запрещено принимать деньги для погашения задолженности. Несмотря на это, они регулярно напоминают людям о долгах.