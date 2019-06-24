Жители Чемодановки организовали народный сход

В селе Чемодановка Пензенской области прошел народный сход. На него пришли около 100 человек, несмотря на то, что администрация местного сельсовета не согласовала акцию. В ходе общего собрания местные жители настаивали на том, что цыгане торгуют наркотиками и совращают малолетних и требовали окончательного их выселения из соседних сел. Представители местной власти и правопорядка также приехали на сход и пытались конструктивно поговорить с людьми.

Десятки жителей Чемодановки собрались вместе, чтобы обсудить проблемы, которые их тревожат. Держать слово перед населением пришел глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев. Однако через пять минут обсуждения ремонта дорог, освещения и водоснабжения люди подняли вопрос, который беспокоит больше всего - о соседстве с другой этнической группой.

«Я занимаюсь социальными вопросами, которые мне положено решать. Был конфликт, никто его не отрицает, но с этим должны были разбираться правоохранительные органы, а не граждане путем самосуда», - сказал он.

По словам стражей порядка, Следственный комитет сейчас разбирается в своевременности реагирования полиции на события, которые происходили в Чемодановке 13 июня. Установлено, что сотрудники органов внутренних дел прибыли на место происшествия незамедлительно.

«По приезду сюда следственно-оперативная группа доложила о том, что своими силами с ситуацией она не справляется. Был поднят личный состав, и все сотрудники находились на улице Кузнецова. Задержаны все цыгане, которые причастны к тем деяниям», - прокомментировал начальник отдела МВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Сотрудники полиции просили граждан быть спокойнее и не разжигать межэтнический конфликт. Это все-таки уголовная статья.

«На сегодняшний день установлены личности пяти граждан, которые призывали к перекрытию трассы. Еще ищем 15 человек, которые призывают к межнациональной розни», - рассказал заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

По словам полиции, уже установлены подозреваемые в убийстве человека в ходе массовой драки в Чемодановке. Однако раскрывать все подробности не стали. Расследование уголовного дела продолжается.