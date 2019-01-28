29 января 2019, 12:03Общество

Жители центра Пензы жалуются на низкое давление воды и слабый напор

Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с водоснабжением в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за год в адрес Виктора Кувайцева поступило более 360 писем и звонков по поводу перебоев в поставке этого коммунального ресурса.

Во время последнего приема к мэру обратились жители центра города – с улицы М. Горького, 54 и улицы Новый Кавказ, 4.

«Ко мне пришли граждане с наболевшей проблемой – в домах низкое давление воды и слабый напор, что вызывает определенные неудобства, и такая ситуация длится уже четыре месяца. Это недопустимо», – подчеркнул глава администрации.

Всего за 2018 год в Пензе было зафиксировали более 1100 отключений водоснабжения. Виктор Кувайцев выразил обеспокоенность данной проблемой и поручил ответственным лицам обратиться к руководству предприятия.

«Надо взаимодействовать, ремонтировать изношенные коммуникации, обновлять оборудование. Качественное водоснабжение - неотъемлемый элемент комфортного проживания в городе», – подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_obespokoen_situatsiey_s_vodosnabzheniem_goroda/

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