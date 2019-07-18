Жители Богословки возмущены установкой сотовой вышки на огороде соседа

Житель села Богословка Пензенской области решил вырастить в огороде не овощи, а сотовую вышку. Сооружение на его участке устанавливает подрядная организация, которая занимается возведением базовых станций сотовой связи. Законностью действий заинтересовались соседи сельчанина. Люди неоднократно пытались поговорить с ним, подавали жалобы в различные инстанции, но ни подрядчик, ни собственник земельного участка не идут на контакт с местными.

Все бы ничего, но подобное сооружение выросло не в поле на окраине села, а прямо в огороде - рядом с картофелем. Местные не скупились в словах на претензии, а увидев камеру, пытались сразу же закрыть лица и номера машин. Их дома расположены в округе. До каждого - не более 15 метров. Местные пояснили, что о возможном соседстве с подобным техническим сооружением они узнали весной, но уже тогда ни собственник, ни подрядчик ничего не стали объяснять.

«Снег еще лежал. Они привезли вышку, жители встали живой цепочкой, не пускали никого. У них с собой не было, наверное, никаких документов, мы здесь до поздней ночи стояли. Они развернулись и уехали, увезли оборудование, но потом вернулись», - рассказала жительница Богословки Елена Бахтеева.

Беспокойство жителей вызывает непосредственная близость передающего радиотехнического объекта к домам, и его расположение, фактически, в центре села. Не только испорченный вид из окна, но и опасения за несоблюдение санитарных норм и, главное, - возникновение проблем со здоровьем, - то, что пугает сельчан больше всего.

«У нас рядом - вышка с водой, дети маленькие, и мы не хотим, чтобы это устройство здесь стояло, портило экологию. Зачем? Нас никогда ни о чем не спрашивают, ставят и все», - сказала жительница Богословки Юлия Карпунцева.

Не получив ответа от собственника, жители обращались с жалобами в различные инстанции, но почти все ответили, что пока на вышке нет приемно-передающих устройств, специалисты не могут оценить опасность подобной установки, замерив уровень электромагнитного излучения. Житель дома, которому принадлежит земля, предпочитает разговаривать с возмущенными людьми, не выходя за границы своего участка.

Во время этого подрядная организация продолжала монтажные работы, на все вопросы реагируя агрессивно, приводя в качестве доводов все - от оскорблений до информации о пользе подобного объекта в месте, где связь существует уже несколько десятилетий, но не показывая ни одного разрешающего на это документа.

Действительно, по законодательству, отдельно стоящие башни и вышки относятся к категории легковозводимых конструкций, не входящих в категорию сооружений капитального строительства, а значит, выдача разрешения на строительство не требуется, госэкспертиза и государственный строительный надзор не проводятся. Но у подрядной организации должны быть документы на проведение работ, однако их наотрез отказались показывать.

По словам заместителя главы администрации Богословского сельсовета, категория земельного участка, на котором устанавливают вышку связи, числится как сельскохозяйственная, а значит, ее могут использовать лишь для профильного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей. Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации запрещает собственникам использовать участки не по целевому назначению, способами, которые могут нанести вред окружающей среде, в том числе - земле как природному объекту. Вопрос насчет правомерности действий и подрядной организации и собственника к главе сельсовета, остался без ответа.

Глава администрации Пензенского района Сергей Козин пояснил, что сейчас специалисты намерены проверить законность действий каждой стороны. Жители не намерены мириться с подобным соседством и уже готовятся подавать жалобы и обращения в Госжилстройтехинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру.