Жители Бессоновки просят включить в селе фонари

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22 октября 2018, 14:34Общество
В Бессоновке Пензенской области на нескольких улицах есть проблемы с освещением. По словам жителей, дети из школы после второй смены возвращаются в полной темноте.
Речь идет об участке от ул. Садовой до ул. Пушкина. Как написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» местный житель, дорога там нуждается в ремонте.
«Освещения вообще нет, дети из школы во вторую смену идут в полной темноте, а после дождя на дороге у кладбища образуется огромная лужа и пройти становится невозможно. В 2017 году по улице, которая проходит параллельно, повесили фонари, но горели они ровно один вечер. При обращении в контролирующие органы села, слышим одни обещания. Просим помощи в решении проблемы», - говорится в обращении.
По словам другого бессоновца, похожая ситуация и на ул. 1-я Речная. Там не горят фонари между домами №22 и 43.
Информагентство направило запрос по этому поводу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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