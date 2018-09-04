Жители Бессоновки превращают поля в свалки

В селе Бессоновка Пензенской области борются со стихийными свалками. Там жители сваливают отходы в поле. Мусор убирают, но вскоре он появляется вновь. За решение проблемы взялись активисты экологического движения «Зеленая волна» областного отделения Русского географического общества.

Местные активисты сразу же обратились к пензенским коллегам из областного отделения РГО. Чтобы официально зафиксировать экологическое нарушение, волонтеры выехали в рейд вместе с представителями надзорных органов. По словам сотрудников районной прокуратуры, это только одна из 12 стихийных свалок, которые за этот год появились в Бессоновском районе.

«Зафиксирован факт нарушения. Были приняты меры прокурорского реагирования. В частности, в суд направлялись исковые заявления, которые были удовлетворены, нарушения устранили», - прокомментировала помощник прокурора Бессоновского района Юлия Мартышкова.

Наказать местных жителей, которые вывозят туда отходы, по закону нельзя, даже если удастся поймать нарушителя с поличным. Поэтому к ответственности, правда, дисциплинарной, привлекают руководителей местных администраций. В Бессоновском сельсовете о свалке узнали весной, говорят, ее сразу же убрали и неизвестно, через какое время мусор появился вновь.

«Сельская администрация не в состоянии проследить за людьми. Мусор с частного сектора вывозят три специализированных организации, но есть жители, которые не хотят платить за транспортировку отходов, им легче вывезти на самодельную свалку, думая, что за ними уберут», - сказал глава администрации Бессоновского сельсовета Сергей Твердунов.

Теперь на ликвидацию свалки прокуроры дали 30 дней. Свою помощь администрации в наведении порядка предложили активисты движения «Зеленая волна».

«Мы регулярно убираем не только крупные свалки, но и небольшие. Иногда подключаем местных жителей, организуем субботники. Не так давно две улицы убрали совместными силами», - рассказал координатор движения «Зеленая волна» в Бессоновском районе Сергей Киреев.

8 сентября волонтеры проведут в Бессоновке новую экологическую акцию (12+). К уборке территории привлекут также юных активистов движения «Зеленая волна» - студентов и школьников. Планируется, что в субботнике примут участие около 50 человек.