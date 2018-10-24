Жители Березовой рощи жалуются на бездействие ТСЖ

Жители домов разделились на два непримиримых лагеря. Тех, кого устраивает правление местного ТСЖ, и инициативную группу, которая требует сменить власть. Для недовольства, уверяют жители, поводов накопилось немало.

Капитальный ремонт подвалов, который был там два года назад, грозит вылиться в судебное разбирательство. Люди написали заявление в правоохранительные органы, проверив объем работ подрядчика с рулетками в руках.

«Взяли смету, все замерили, но не нашли совпадений. Написали в Следственный комитет, от них приехал эксперт, произвел расчеты и выявил хищения на 122 тысячи 581 рубль», - рассказал член ТСЖ «Здравница» Шамиль Ягудин.

После подвалов наступила очередь капитального ремонта крыши одного из домов. Его также успели закончить при прошлом председателе ТСЖ. Сегодня жители показывают разводы от подтеков на стенах верхних этажей.

«Точно так же в квартирах. Нам крыли крышу после капремонт, но она протекает», - сказала член ТСЖ «Здравница» Ирина Клюева.

Временная управляющая, которая пробыла в должности три месяца, утверждает, что к ней не поступали заявления о протечках. Хотя о каждом таком случае она просила сообщать. И уверяет, что это сами жители должны: больше миллиона рублей за коммунальные услуги и за тот же капитальный ремонт. Поводом для недовольства инициативной группы, сетует женщина, стал даже ее возраст.

«Устала от того, что меня называют старухой, мол зачем такую выбрали», - сказал врио управляющей ТСЖ Римма Бечjвина.

Стороны не раз пытались сказать друг другу о наболевшем цивилизованно. На этот раз организовали заседание членов ТСЖ. Следующим шагом, по словам местных жителей, будет выбор нового управляющего.