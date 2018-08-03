Жители Арбеково задыхаются от пыли в воздухе

Житель Арбеково в Пензе пожаловался на то, что за все лето в микрорайоне ни разу не появлялись поливальные машины.

Об этом горожанин сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«В микрорайоне Арбеково не поливают улицы, дороги. В прошлые годы каждую ночь ездили поливальные машины, и утром была свежесть. В настоящее время вообще ни разу за лето не поливали улицы. Все деревья пыльные, светофоры под толстым слоем пыли, трава грязная. Стоит жара, дышать и так тяжело, а тут еще и пыль в воздухе. Просим принять во внимание!» - написал пензенец.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию города.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».