Жители Арбеково задыхаются от пыли в воздухе

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03 августа 2018, 16:04Общество
Житель Арбеково в Пензе пожаловался на то, что за все лето в микрорайоне ни разу не появлялись поливальные машины.
Об этом горожанин сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«В микрорайоне Арбеково не поливают улицы, дороги. В прошлые годы каждую ночь ездили поливальные машины, и утром была свежесть. В настоящее время вообще ни разу за лето не поливали улицы. Все деревья пыльные, светофоры под толстым слоем пыли, трава грязная. Стоит жара, дышать и так тяжело, а тут еще и пыль в воздухе. Просим принять во внимание!» - написал пензенец.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию города.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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