Жители Арбеково рассказали единороссам о своих проблемах

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26 апреля 2019, 19:29Общество
Один из дворов на улице Лядова в Арбеково посетила представительная делегация. Специалисты региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», районной администрации, а также социального управления города приехали выявить проблемы, которые волнуют жителей микрорайона.
«Трассу «Москва-Куйбышев» надо закрыть, потому что здесь одна молодежь, все старики вымерли», - сказала жительница Пензы Вера Иванцова.
Так образно жители дома №32 по улице Лядова называют дорогу внутри своего двора. Чтобы решить проблему, готовы установить шлагбаум. А еще граждане недовольны тем, что творится за домом.
«У канализации собираются алкаши и пьют день и ночь. Шум стоит до девятого этажа, спать мешают», - рассказала Вера Иванцова.
Следы частого посещения злачного местечка видны сразу. Бутылки разных калибров, предметы домашнего обихода и что-то напоминающее мебель разбросаны на десятки метров. Свои житейские проблемы люди озвучили, не стесняясь, представителям районной администрации и партии «Единая Россия», а также специалистам ЖКХ и социального управления города. Такой визит был вызван желанием местных жителей принять участие в федеральной программе «Комфортная среда».
«Есть готовый проект. Его с жителями обсудило управление ЖКХ. В принципе, он получил одобрение, поэтому мы приехали, чтобы еще раз уточнить, узнать, если еще какие-то просьбы, пожелания. Таких дворов в Пензе - свыше 30, и мы посетим их все», - сказал помощник руководитель пензенской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева Александр Милов.
Представительная делегация вызвала интерес и у жителей соседних домов. Кто-то - просил организовать стоянку, кто-то отремонтировать детскую площадку.
Поваленный бревенчатый забор рядом с домом №20 по улице Лядова как опасный аттракцион для местной детворы, а большой стол под открытом небом, установленный явно во времена строительства микрорайона, давно проржавел и покосился. Многие жители переживают за благоустройство близлежащей школы №67.
«Забор делается частями, площадку бы хотелось, освещение. Также давно поднимали вопрос о хоккейной коробке», - рассказала жительница дома №59 по проспекту Строителей Татьяна Москалева.
А состояние зоны отдыха у озера рядом с городской больницей №6 волнует жителей и других улиц Арбекова. Они предложили привлечь к благоустройству территории строительные компании, которые возводят поблизости жилые дома.
«В Арбеково нет зоны отдыха, куда можно было бы выйти с детьми покататься на самокате, велосипеде. Как-то все это надо продумать. Если все организовать, то многие будут на нее ходить», - отметила жительница дома №52 по улице Лядова Надежда Багрянцева.
Проблемы, которые волнуют жителей, зафиксировали представители региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Кроме того, на встрече можно было обратиться и к депутату городской Думы.
«Принимаем граждан каждую последнюю среду месяца. Звонить можно в любое время и день. Если есть какой-то серьезный вопрос, всегда готов его выслушать», - сказал депутат Пензенской городско Думы от избирательного округа №2 Алексей Савичев.
Подобные встречи с представителями власти пройдут этой весной и летом во всех районах Пензы. Выездная приемная будет работать в любую погоду.
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