Жители Арбеково рассказали единороссам о своих проблемах

Один из дворов на улице Лядова в Арбеково посетила представительная делегация. Специалисты региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», районной администрации, а также социального управления города приехали выявить проблемы, которые волнуют жителей микрорайона.

«Трассу «Москва-Куйбышев» надо закрыть, потому что здесь одна молодежь, все старики вымерли», - сказала жительница Пензы Вера Иванцова.

Так образно жители дома №32 по улице Лядова называют дорогу внутри своего двора. Чтобы решить проблему, готовы установить шлагбаум. А еще граждане недовольны тем, что творится за домом.

«У канализации собираются алкаши и пьют день и ночь. Шум стоит до девятого этажа, спать мешают», - рассказала Вера Иванцова.

Следы частого посещения злачного местечка видны сразу. Бутылки разных калибров, предметы домашнего обихода и что-то напоминающее мебель разбросаны на десятки метров. Свои житейские проблемы люди озвучили, не стесняясь, представителям районной администрации и партии «Единая Россия», а также специалистам ЖКХ и социального управления города. Такой визит был вызван желанием местных жителей принять участие в федеральной программе «Комфортная среда».

«Есть готовый проект. Его с жителями обсудило управление ЖКХ. В принципе, он получил одобрение, поэтому мы приехали, чтобы еще раз уточнить, узнать, если еще какие-то просьбы, пожелания. Таких дворов в Пензе - свыше 30, и мы посетим их все», - сказал помощник руководитель пензенской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева Александр Милов.

Представительная делегация вызвала интерес и у жителей соседних домов. Кто-то - просил организовать стоянку, кто-то отремонтировать детскую площадку.

Поваленный бревенчатый забор рядом с домом №20 по улице Лядова как опасный аттракцион для местной детворы, а большой стол под открытом небом, установленный явно во времена строительства микрорайона, давно проржавел и покосился. Многие жители переживают за благоустройство близлежащей школы №67.

«Забор делается частями, площадку бы хотелось, освещение. Также давно поднимали вопрос о хоккейной коробке», - рассказала жительница дома №59 по проспекту Строителей Татьяна Москалева.

А состояние зоны отдыха у озера рядом с городской больницей №6 волнует жителей и других улиц Арбекова. Они предложили привлечь к благоустройству территории строительные компании, которые возводят поблизости жилые дома.

«В Арбеково нет зоны отдыха, куда можно было бы выйти с детьми покататься на самокате, велосипеде. Как-то все это надо продумать. Если все организовать, то многие будут на нее ходить», - отметила жительница дома №52 по улице Лядова Надежда Багрянцева.

Проблемы, которые волнуют жителей, зафиксировали представители региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Кроме того, на встрече можно было обратиться и к депутату городской Думы.

«Принимаем граждан каждую последнюю среду месяца. Звонить можно в любое время и день. Если есть какой-то серьезный вопрос, всегда готов его выслушать», - сказал депутат Пензенской городско Думы от избирательного округа №2 Алексей Савичев.

Подобные встречи с представителями власти пройдут этой весной и летом во всех районах Пензы. Выездная приемная будет работать в любую погоду.