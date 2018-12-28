Жители многоэтажки в Ахунах встретят Новый год в тепле

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28 декабря 2018, 19:23Общество
В Пензе жители дома по улице Спартаковская, 9 получили долгожданное тепло. Автономная модульная котельная введена в эксплуатацию.
Несколько лет до этого жильцы каждую зиму буквально мерзли в своих квартирах. Источником теплоснабжения для дома был санаторий имени Володарского. Но его оборудование давно пришло в негодность, и руководство грозило прекратить подавать горячую воду и отапливать дома. В конце октября в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило сообщение с просьбой разобраться в ситуации.
Ответные действия властей не заставили себя долго ждать. В ноябре началось строительство. Как и было запланировано, работы завершились до 31 декабря. Сейчас к котельной собираются подключить еще одну многоэтажку.
«Планируем подключить до Нового еще многоэтажку на Спартаковской, 26. Модуль рассчитан на два дома», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Котельная будет снабжать жильцов не только теплом, но и горячей водой. Стоимость коммунальных услуг будет рассчитываться строго по приборам учета.
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