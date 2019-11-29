Жители 2-го Объединенного проезда хотят отдать городским властям водопровод

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 ноября 2019, 15:06Общество
Водопроводные сети на 2-м Объединенном проезде в Пензе могут стать муниципальной собственностью. С обращением об оформлении необходимых документов в мэрию обратилась местная жительница.
Глава администрации Андрей Лузгин организовал личный прием граждан, на котором к нему обратились с вопросом об оформлении в собственность водопровода. Он был проложен по инициативе собственников домов на проезде и не обслуживается какой-либо специализированной организацией.
Мэр заявил, что не против такой процедуры, но пройти она должна в соответствии с законодательством.
«Решение о том, кому должны принадлежать сети, принимает не администрация или жители, а суд. Это длительная процедура, мы готовы помогать вам. Будем проводить необходимые мероприятия, чтобы оформить сети и передать их на баланс обслуживающей организации, граждане должны быть обеспечены водой», - заявил он.
Глава администрации добавил, что сначала должна быть подготовлена документация о праве собственности на объект, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 ноября 2019, 17:58В пензенских колониях за год исполнили контракты на 3 млн рублей
29 ноября 2019, 17:39В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек
29 ноября 2019, 17:08Пензенца привлекли к ответственности за комментарий в соцсети
29 ноября 2019, 16:38Пензенские школьники готовятся к региональному этапу «Турнира юных физиков»
29 ноября 2019, 16:07Появилась фотография с места пожара на мебельной фабрике в Пензе
29 ноября 2019, 15:37На ул. Аустрина в Пензе загорелась мебельная фабрика
29 ноября 2019, 15:06Жители 2-го Объединенного проезда хотят отдать городским властям водопровод
29 ноября 2019, 14:36В Кузнецке мужчину сбила ГАЗель