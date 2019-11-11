Жителей Васильевки не возят в Пензу из-за низкого пассажиропотока

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 ноября 2019, 19:02Общество
Частный предприниматель отказался от пассажирских перевозок в селе Васильевка Пензенского района. Для местных жителей, а их больше 500 человек, маршрут был единственной связью с областным центром. По их словам, причин для прекращения перевозок было две: низкий поток пассажиров и плохое состояние дорог.
То, что перевозчик отказался от маршрута «Васильевка-Пенза» - неудивительно: стоит лишь взглянуть на состояние проезжей части. Там и скорость большую не разовьешь, и для машины опасно, а между тем, там нет даже обычной аптеки, которая так нужна большинству ее жителей - пенсионерам.
В 2019 году все же начался ремонт дороги до Васильевки. В порядок привели небольшой участок, но он не проходит через село и не доходит вплотную до трассы, ведущей на Пензу. Пока жителям предложили альтернативу: отдельный маршрут «Васильевка-Богословка». Там же, в Богословке, пассажиры смогут пересесть на транспорт до областного центра. Об этой новой мере жителям сообщил глава местного сельсовета, представив нового перевозчика.
«Мы вас довезем до конечной остановки Богословки, откуда ездит маршрут №418, который едет до Западной поляны и №420, на котором можно добраться до Арбеково», - сказал представитель компании-перевозчика Рафик Бибарсов.
Разница в цене оказалась невелика. Поездка в Пензу напрямую из Васильевки с прежним перевозчиком обошлась бы в 90 рублей. Теперь пассажиры платят 50 рублей, чтобы добраться до Богословки, и 35 рублей, чтобы доехать от нее до Пензы. Осталось договориться о том, как часто новый перевозчик готов возить людей из Васильевки в Богословку и обратно. Первоначальный вариант - четыре маршрута в день. В 6:00 и 7:00 - туда, в 17:00 и 18:00 - обратно. Местные жители также добились тестового режима для маршрута в 12:00.
«Можно сказать, что это временная мера. Прежний маршрут был отдельный, прямой, возможно, он возобновится. Сейчас, по словам перевозчика, ему нерентабельно это делать», - рассказал глава администрации Богословского сельсовета Пензенского района Алексей Котин.
Новый перевозчик не скрывает, что то, как долго он продержится в Васильевке и как часто будут ходить маршруты, напрямую зависит от все той же рентабельности и потока пассажиров.
Сейчас в селе постоянно живут около 500 человек. Еще один фактор, который влияет на износ транспорта, - дорогу, местные власти обещали отремонтировать до конца в 2020 году.
11 ноября 2019, 19:28Земетчинца зарезали за нежелание покидать дом приятеля
11 ноября 2019, 19:19«Зеленый день». Сбербанк готов порадовать пензенцев спецпредложениями
11 ноября 2019, 19:16Пензенцам рассказали, как правильно ухаживать за тяжелобольными
11 ноября 2019, 19:14Школу в Заречном закрыли на карантин
11 ноября 2019, 19:02Жителей Васильевки не возят в Пензу из-за низкого пассажиропотока
11 ноября 2019, 17:58Павел Воля рассказал, как сочиняет стихи. ВИДЕО
11 ноября 2019, 17:39Пензенцы не могут перейти дорогу на ул. Беляева - местный житель
11 ноября 2019, 17:08На ул. Захарова из-за жесткого ДТП образовался затор