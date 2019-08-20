Жителей улицы Островского держат в страхе алабаи

Собака бывает кусачей. В правдивости этой фразы из мультфильма убедилась одна из жительниц Пензы. На лесной тропинке в районе Окружной на нее накинулись два алабая. В результате пришлось вызывать «скорую» и полицию.

Гуляющие в лесопарке люди вблизи улицы Островского - обычное явление. Туда приходят с детьми и выгуливают домашних животных, но однажды зеленая зона стала небезопасной для горожан. На прохожих навели ужас две крупные собаки, разгуливающие по лесу без поводков и намордников.

Как позже выяснилось, гигантские псы - породы албай. Тем же утром они набросились на Антонину Павлищеву, которая пасла в лесу коз. От беды ее спас сосед.

«Напали, я закричала, сосед со своей собакой прибежал, эти переключились на нее, думала, разорвут», - рассказала она.

«Я достал оружие и предупредительным выстрелом пытался их отогнать. Навстречу бежал их хозяин и что-то кричал в мой адрес. Я убрал пистолет в кобуру, поставил на предохранитель и начал с ним разговаривать», - сказал местный житель Иван.

Хозяин алабаев в телефонном разговоре пояснил, что собаки выбежали с территории двора потому, что кто-то открыл ворота, незаконно завладев пультом дистанционного управления.

«По видеорегистратору, наверное, узнали, где я живу, и пытались открыть ворота при помощи брелка, а там собаки, они выбежали, но не по моей вине», - рассказал хозяин алабаев Владимир.

Однако, по словам соседей, такое происходит не впервые. Местные жители могут вспомнить не одну историю, где фигурируют все те же алабаи.

«В начале июня вечером приехал домой, но не смог даже выйти из машины и подойти к калитке, потому что два больших агрессивно настроенных соседских алабая набросились на меня. Я их оттолкнул машиной и забежал быстро домой, позвонил другому соседу, чтобы предупредить, у него маленький ребенок, а он мне сказал, что уже полчаса не может выйти из автомобиля», - рассказал житель улицы Островского Артем Кирьянов.

Пострадавшая от собак пенсионерка написала заявление в полицию. Если не был нанесен тяжкий вред здоровью, уголовное дело не возбудят. Чтобы призвать хозяина собак к ответственности, придется обращаться в суд с иском о возмещении морального, материального и физического вреда.

«Существует положительная практика. У человека, пострадавшего от нападения собаки, есть все шансы выиграть в суде, но встает вопрос о том, что он получит и в каком размере. Каждая ситуация индивидуальна», - сказал руководитель юридической компании Эдуард Морев.

У Светланы Саушкиной в мае 2018 года на улице Ключевского чужая собака покусала дочь. Тогда пришлось добиваться правды через суд. Ведь иные правоохранительные структуры не находили в этой истории состава преступления.

«Говорили, что все понимают по-человечески, но нет ни одного пункта, ни одного закона, на основании которого могли бы привлечь нарушителей. Вот если бы он натравливал на нас собаку, тогда бы они приехали», - рассказала она.

У Светланы ушло на судебные разбирательства почти полтора года. За потраченные на адвоката деньги молодая мама судится до сих пор, но ее пример доказывает: при подаче иска о возмещении ущерба, вероятность справедливого исхода равна, как минимум, 50%. В противном случае, ее нет совсем.