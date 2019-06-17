Жителей села Большой Вьяс сможет принимать врач общей практики

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17 июня 2019, 17:06Общество
В Лунинском районе Пензенской области построили офис врача общей практики.
В пресс-центре регионального правительства уточнили, что он рассчитан на прием 25 пациентов в день. Здесь предусмотрены кабинет приема врача общей практики, кабинет приема детей, прививочный, процедурный, физиотерапевтический, смотровой, стоматологический кабинеты и лаборатория. Можно пройти осмотр, сделать ЭКГ, сдать анализы.
Отмечается, что на строительство амбулатории и обустройство прилегающей территории выделили более 8 млн рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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