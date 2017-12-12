Жителей РФ попросят сдать монеты

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12 декабря 2017, 14:35Общество
Количество монет, находящихся в обращении в РФ, заметно превосходит потребность населения страны. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Ассоциацию российских банков.
Число монет в России превышает этот же показатель в еврозоне примерно в полтора раза. Учитывая это, кредитным организациям советуют проводить работу с клиентами о необходимости регулярной сдачи монет в кассы, говорится в сообщении.
Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам подумать о возможности установки монетоприемных модулей в крупных торговых организациях, а также оптимизировать тарифную политику при проведении разменных операций.
Сейчас заказы на чеканку монет номиналом в одну и пять копеек не размещаются, добавили в ЦБ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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