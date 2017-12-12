12 декабря 2017, 14:35Общество Жителей РФ попросят сдать монеты Количество монет, находящихся в обращении в РФ, заметно превосходит потребность населения страны. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Ассоциацию российских банков.

Число монет в России превышает этот же показатель в еврозоне примерно в полтора раза. Учитывая это, кредитным организациям советуют проводить работу с клиентами о необходимости регулярной сдачи монет в кассы, говорится в сообщении.

Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам подумать о возможности установки монетоприемных модулей в крупных торговых организациях, а также оптимизировать тарифную политику при проведении разменных операций.

Сейчас заказы на чеканку монет номиналом в одну и пять копеек не размещаются, добавили в ЦБ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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