Жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Пензенский сувенир»

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08 августа 2019, 10:02Общество
Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе среди предприятий, мастеров народных художественных промыслов, ремесленников «Пензенский сувенир» (6+).
Согласно информации, размещенной на странице зампреда областного правительства Олега Ягова в Facebook, участники конкурса могут представить не более двух работ в номинациях: «Керамика, гончарство», «Изделия из лозы, бересты, дерева», «Художественная роспись», «Вышивка (в том числе, золотое шитье), ткачество, батик», «Художественное стекло, пуховязание, изделия из кожи, упаковка с пензенской тематикой».
В каждой номинации определяются четыре призера: троих выбирает жюри, одного - «Народное голосование» на сайте www.nhp-penza.ru.
Победители и призеры конкурса по номинациям получат дипломы и денежное поощрение: за первое место – 50 тыс. рублей, за второе – 30, а за третье – 20. За победу в «Народном голосовании» предполагается награда в размере 15 тыс. рублей
Для участия в конкурсе необходимо отправить заполненную заявку и фотографию сувенира на адрес: suvenir-penza@mail.ru. с 1 по 31 августа текущего года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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