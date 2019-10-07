Жителей экопоселка «Солнечный» могут обязать снести дома

Над экопоселком «Солнечный» в Пензенском районе сгущаются тучи. В редакцию телеканала «Экспресс» обратились его жители. Они рассказали, что 15 лет назад им предоставили землю для создания экопоселения, но недавно выяснилось, что эта процедура никак не была узаконена и сейчас их дома фактически считаются самостроем.

Одного из поселенцев суд уже обязал снести строения и освободить территорию. Люди опасаются, что эта участь постигнет и остальных.

Татьяна Черкасова начала строить небольшой частный дом вдали от городской суеты десять лет назад. Сейчас пенсионерка занимается садоводством и считает, что мечта всей жизни осуществилась. По соседству с Татьяной обустроился Андрей Сухорябов-Львовский. На его участке между деревьев гуляют куры. Рядом есть и небольшая пасека. Родовое поместье мужчина построил тоже своими руками. Кирпичи, из которых сложены стены, изготовлены из древнейшего строительного материала - глины и соломы. Такие жилища обычно возводят в жарких странах, но в суровом российском климате в комнатах всегда тепло. Электричество производят тоже сами - из солнечной энергии.

«Летом энергию готов продавать, ее некуда девать. Три-четыре месяца в году, когда электричества в натяг, но я ни в чем себе не отказываю», - сказал он.

В поселке «Солнечное» есть все не просто для жизни, а для комфортного и при этом экологичного проживания. Все начиналось в 2004 году, когда инициативная группа обратилась в районную администрацию за разрешением создать поселение. Эту просьбу удовлетворили. По договору, в поле, заросшем бурьяном, люди начали строить дома.

«Начали сажать деревья, пытались развить огород. Земля очень истощенная была, потом вместо палаток поставили баньку, она стала временным жильем. Я здесь живу постоянно, в том числе зимую», - рассказал жительница поселка Елена Логинова.

«С нами заключили временный договор на пять лет. Тогда руководитель района мотивировал это тем, что многие к ним приходят с просьбой выдать землю, а потом бросают ее, разбегаются. И, если докажем, что мы не такие, с нами продлят договор и землю оформят», - сказал Андрей Сухорябов-Львовский.

Однако за 15 лет сменилось семь глав района. Договор истек и теперь все родовые поместья по закону считаются самостроем. Участки так и не были оформлены, а три года назад суд вынес решение о сносе одного из домов. Сейчас экопоселенцы пытаются спасти то, во что вкладывали все свои силы.

«Люди чувствуют, что ситуация не настолько неразрешима, чтобы доводить до крайности, до сноса домов. Все-таки правовое поле, в которое мы пока не вписываемся, можно привести в надлежащий вид», - отметил житель поселка Алексей Князев.

Юридические проблемы не позволяют поселению разрастись еще больше и отпугивают бизнес, тем не менее сейчас в «Солнечном» обустраиваются порядка 30 поместий, девять семей живут круглогодично. Три года назад туда перебрался Владимир Куделькин, который вместе с женой воспитывает двух дочек, а неделю назад у него родился сын. Многодетный отец, по специальности - агроном, сажает деревья, ухаживает за садами и строит теплицы по принципу вегетария. Земледелец готов безвозмездно поставлять экологически чистую продукцию в пензенские роддома и дома престарелых.

«Наверху в теплице - самый жаркий воздух, мы его с помощью вентилятора загоняем в землю, она нагревается. И это является источником тепла, увеличивается вегетационный период всех растений», - объяснил он.

Экопоселенцы уверены, что их поселок может стать достоянием области в сфере сельского хозяйства, и надеются, что им все-таки удастся узаконить земельные участки. «Добрые соседи», такое название носит местный ансамбль, ждут в гости представителей власти, чтобы рассказать о своих успехах, а заодно вместе найти конструктивное решение проблемы.