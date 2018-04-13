Жителей подтопленных зон Пензенской области просят сдать оружие

В Пензенской области паводок добавил работы правоохранительным органам. Кроме того, что они помогают людям в дежурстве у подтопленных домов, еще одной задачей полицейских и сотрудников Росгвардии стало оповещение владельцев оружия о целесообразности его сдачи на временное хранение в отдел полиции.

«В целях недопущения утраты оружия владельцев, проживающих на участках местности, попавших в зону подтопления, просим обращаться в ближайшие территориальные органы внутренних дел для сдачи его на временное хранение», - сказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Подворный обход правоохранители совершили в Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском, Иссинском районах - они больше всего пострадали от паводка. Людям, у которых есть оружие, предлагалось сдать его на временное хранение. Это делается для того, чтобы исключить его утерю или хищение.

Попутно инспекторы лицензионно-разрешительной работы уточняли списки владельцев оружия, а также напомнили о недопущении нарушения установленных сроков продления разрешительных документов.