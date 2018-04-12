Жителей подтопленных территорий Пензенской области просят сдать оружие

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что это необходимо, чтобы никто его не украл и не потерял. Для того, чтобы сдать оружие на хранение в подразделение полиции по месту жительства, необходимо обратиться в дежурную часть.

Напомним, в период паводка и активного таяния снега в Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском, Иссинском и других районах произошло подтопление большого количества жилых домов. В Нижнеломовском районе ввели режим ЧС. Фотографии и видеозаписи затопленного населенного пункта можно посмотреть здесь.

Помимо Нижнеломовского, подтопления охватили Сердобский район, поселок Мичуринский и дошли до Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».