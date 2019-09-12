Жителей Пензы приглашают на легкоатлетический забег

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12 сентября 2019, 12:36Спорт
В Городе Спутнике 14 сентября состоится кросс-забег (0+). В нем могут принять участие все желающие старше семи лет, прошедшие регистрацию и предоставившие медицинский допуск. Горожане в возрасте от 18 лет могут дать расписку об ответственности за состояние своего здоровья.
Забег стартует в 14.00 на Фонтанной площади Спутника, а регистрация участников начнется за два часа до этого. Участие – бесплатное, сообщают организаторы.
Участников ждут подарки. Первая тысяча человек, пересекшая финишную прямую, получит фирменную футболку от спонсора. Те, кто первыми преодолеет дистанцию, которая составляет 3,5 км, получат смарт-часы, за второе место предусмотрены фитнес-браслеты, за третье место - умные весы.
Для детей от 7 до 10 лет запланирован специальный забег протяженностью 250 м. Победителей и призеров также ждут призы.
Кроме того, предусмотрены подарки в особых номинациях. Все спортсмены смогут принять участие в розыгрыше (0+) презентов, среди которых – велосипед и бытовая техника.
Организатором забега выступает Группа «Черкизово». В течение всего мероприятия будут работать аниматоры. Всех посетителей ждет концерт, на котором выступят ведущие спортивные и творческие коллективы Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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