13 августа 2019, 11:33Общество

Жителей Пензенской области приглашают пройти УЗИ

17 августа жители Пензенской области смогут пройти диагностику одной анатомической зоны.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, ультразвуковое исследование можно будет пройти в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко, городской поликлинике, поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц и в женской консультации городского родильного дома.

Запись осуществляется через портал государственных услуг или сайт пенза-доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/5735/

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