Жителей Пензенской области приглашают пройти УЗИ

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, ультразвуковое исследование можно будет пройти в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко, городской поликлинике, поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц и в женской консультации городского родильного дома.

Запись осуществляется через портал государственных услуг или сайт пенза-доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».