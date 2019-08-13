Жителей Пензенской области приглашают пройти УЗИ

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13 августа 2019, 11:33Общество
17 августа жители Пензенской области смогут пройти диагностику одной анатомической зоны.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, ультразвуковое исследование можно будет пройти в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко, городской поликлинике, поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц и в женской консультации городского родильного дома.
Запись осуществляется через портал государственных услуг или сайт пенза-доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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